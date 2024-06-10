موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2024 والساحات المخصصة.. استعدادات مكثفة

أقل من أسبوع يفصلنا عن يوم وفقة عرفة، لذلك يتساءل كثيرون عن موعد وكيفية تحديد وقت صلاة عيد الأضحى 2024 في الكويت شرعًا، وما هي أبرز الساحات والأماكن التي خصصتها السلطات للمسلمين لأداء الصلاة فيها.

وتجيب «الوطن» على تساؤلات عديدة تشغل أذهان كثيرين، ومنها كيفية تحديد وقت صلاة عيد الاضحى 2024 في الكويت، والأماكن التي تم تخصيصها لصلاة العيد هناك، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية.

كيفية تحديد وقت صلاة عيد الأضحى 2024 في الكويت

وبحسب استطلاع هلال شهر ذي الحجة المبارك، فقد كانت غرة الشهر الكريم يوم السبت الماضي، وبذلك يكون يوم عرفة أقدس أيام العام للمسلمين في الكويت هو 15 يونيو الجاري، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 16 يونيو.

ويرتبط تحديد وقت صلاة عيد الأضحى 2024 في الكويت بشروق الشمس، حيث يكون موعد الصلاة بعد شروق الشمس بنحو رمح، وهو ما يعني بعد الشروق بفترة ما بين 15 إلى 18 دقيقة.

ويحين شروق يوم عيد الأضحى المبارك في الكويت الساعة 4:50 صباحًا، وبهذا يكون موعد الصلاة ما بين 5:05 إلى 5:8 صباحًا، وسيتم إعلان الموعد بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

أماكن وساحات الصلاة في الكويت

وخصصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عددا من المساجد ومصليات العيد في العاصمة الكويت، وهي:

- السرة.. الساحة الرياضية بجوار فرع الغاز.

- ق2، الروضة: الملاعب بجانب جمعية الإصلاح.

- ق3، الدعية: مركز شباب الدعية.

- ق2 - ش25.

- الدائري الثاني (طريق خالد يوسف المرزوق).

- الفيحاء: مدرسة عبدالله حسن الجارالله، ق5.

- جابر الأحمد: مركز شباب جابر الأحمد ق 7.

- اللجنة الأولمبية، كيفان: مواقف بين مسجد السند وقاعة بودي للأفراح.

- ق3، قرطبة: داخل ملاعب المعهد الديني بنين.

- ق2، الصليبخات: مركز شباب الصليبخات.

- خلف سوق كارفور، القادسية: الساحة قرب مركز خالد الغنيم الصحي.

- ق5، الشويخ الصحية: دور الرعاية.