مصاريف معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي بالمقطم 2023 -2024

مع اقتراب موعد تنسيق الجامعات والمعاهد، تحدد وزارة التعليم العالى مصاريف معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية المقطم والأوراق المطلوبة للتقديم حتى يتمكن الطلاب من معرفة كل تفاصيل التقديم والإجراءات المطلوبة.

معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية

يضم معهد الجزيرة العالى 3 أقسام ومنها الهندسة المدنية، ويهدف إلى تخريج مهندسين مدنيين متمكنين، قادرين على تصميم وتنفيذ مشاريع هندسية معقدة ومبتكرة، مع التزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والأخلاق المهنية، وثانيا قسم الهندسة المعمارية يعمل على تأهيل الطلاب ليصبحوا مهندسين معماريين مبدعين، قادرين على تصميم مساحات تجمع بين الجمالية والوظيفية، مع التركيز على الابتكار، الاستدامة، والالتزام بالمعايير الأخلاقية والجودة العالية، وثالثا قسم الاتصالات والإلكترونيات نهدف إلى تخريج مهندسين في مجال الاتصالات والإلكترونيات مؤهلين تأهيلا عاليًا، قادرين على تطوير وتنفيذ حلول تكنولوجية مبتكرة، مع التزام بالمعايير العلمية والأخلاقية العالية، ومراعاة للجودة والفعالية.

تنسيق معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية

صدر قرارالمجلس الأعلى للجامعات باعتماد المعهد حيث يمنح درجة البكالوريس ويقبل خريجي الثانوية العامة بحد أدنى 75% في اللغة الإنجليزية.

مواد معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية

تشمل تخصصات ومواد معهد الجزيرة نظم معلومات الإدارية عربي وإنجليزي، وتجارة عربي وإنجليزي.

مصاريف معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية

وفق العام الدراسي الماضي كانت مصاريف معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم كالتالي:

- نظم معلومات إدارية عربي 67,91 ألف جنيه.

- نظلم المعلومات الإدارية إنجليزي 90,43 ألف جنيه.

- تجارة عربي 71,47 ألف جنيه.

تجارة إنجليزي 98,51 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي

- شهادة الثانوية العامة

- الموقف من التجنيد

- صورة البطاقة الشخصية

- 6 صور شخصية