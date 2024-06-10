مصاريف معهد الإدارة والسكرتارية بكلية رمسيس للبنات والأوراق المطلوبة

أعلن معهد الإدارة والسكرتارية بكلية رمسيس للبنات، فتح باب التقديم في تخصصات الإدارة والسكرتارية، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، ويقبل المعهد الطالبات فقط، ومدة الدراسة به 4 سنوات، وهو معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

وعن مصاريف الدراسة في معهد الإدارة والسكرتارية بكلية رمسيس للبنات المتخصص في دراسة الإدارة والسكرتارية، تبلغ 4562 جنيهًا مصريًا وفقًا للعام الماضي.

معهد الإدارة والسكرتارية بكلية رمسيس للبنات

ويمنح المعهد درجة الدبلوم في الإدارة والسكرتارية، ودرجة البكالوريوس في أحد التخصصات «الإدارة، السكرتارية، إدارة المشروعات الصغيرة»، كما أنّ درجة الدبلوم التي يمنحها معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمعهد

- أصل بطاقة الترشيح للطالب.

- أصل شهادة المؤهل للطالب + صورة منها.

- أصل شهادة الميلاد للطالب+ صورة منها.

- 12 صورة 4 في 6 خلفية بيضاء.

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور البالغين 19 عامًا.

- إيصال غاز أو كهرباء أو تليفون بعنوان السكن.