مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024، تستعد وزارة التعليم العالي للتنسيق للجامعات والمعاهد والمصروفات، ومنها تحديد مصاريف معهد الجزيرة العالي للإعلام وفنون الاتصال في المقطم والأوراق المطلوبة للتقديم، ويُعد المعهد واحدا من أبرز المعاهد المختصة في مجال دراسة الإعلام، وتحدد إدارة المعهد المصاريف الدراسية للعام الدراسي الجديد وإتاحة كل المعلومات والبيانات المطلوبة أمام الطلاب الراغبين في الانضمام للمعهد.

معلومات عن معهد الجزيرة العالي للإعلام وفنون الاتصال

وتستعرض «الوطن»، بعض المعلومات عن المعهد، حيث مدة الدراسة داخل المعهد 4 سنوات ومعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، ويمنح الدرجة العملية البكالوريس للخريجين في الإذاعة والتليفزيون والصحافة والعلاقات العامة والإعلان.

تنسيق معهد الجزيرة العالي للإعلام وفنون الاتصال

وزارة التعليم العالى تعلن عن تنسيق المعاهد الخاصة منها معهد الجزيرة العالي للإعلام وفنون الاتصال بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث يتم إتاحة الفرصة للطلاب الراغبين التقديم للمعهد وفق الشروط المقررة.

مواد معهد الجزيرة العالي للإعلام وفنون الاتصال

توزع مواد معهد الجزيرة على 3 أقسام وهى قسم الصحافة، قسم الإذاعة من راديو وتليفزيون، قسم العلاقات العامة والإعلان، ويتخصص الطالب فى القسم المناسب لإمكانياته وقدراته ووفق رغباته.

مصاريف معهد الجزيرة العالي للإعلام وفنون الاتصال

تتضمن المصروفات الدراسية للمعهد 26230 جنيها، علاوة على مصروفات إضافية 537 جنيها، وحصيلة المصروفات 26767 جنيها وفق آخر تقرير عن المعهد عن عام 2023.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد الجزيرة العالي للإعلام وفنون الاتصال

حددت إدارة المعهد الأوراق المطلوبة للتقديم والالتحاق بالمعهد وهي كالتالي..

-شهادة الثانوية العامة

-أصل المؤهل الدراسى

-صورة شهادة الميلاد

-6 صور شخصية للطالب

-صورة بطاقة الرقم القومى

- الموقف من التجنيد