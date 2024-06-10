شروط التقديم في معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي

ينتظر طلاب الثانوية العامة إعلان وزارة التعليم العالي مصروفات العام الدراسي للكليات والمعاهد العليا وطرق سدادها من كل عام، للالتحاق بها واستكمال العمالية التعليمية، تستعرض «الوطن» آخر تحديث للأوراق والمستندات المطلوبة للقبول في معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي التابع لجمعية العلم الحديث للثقافة «أكاديمية عين شمس سابقاً»، بقرار وزاري من وزارة التعليم العالي رقم 843، بتاريخ 9 يونيو لعام 2002

مصروفات العام الدراسي بمعهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي

وحدد معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي آخر تحديث لمصروفات العام الدراسي وكيفية سدادها كالتالي

- مصاريف تخصص إدارة أعمال بـ9000 جنيه في السنة والدفع على 3 أقساط شاملة الكتب والكارنيه.

- مصاريف تخصص نظم ومعلومات إدارية 9000 جنيه في العام، تدفع على 3 أقساط شاملة الكتب والكارنيه.

- مصاريف تخصص تسويق وتجارة خارجية 7400 جنيه في السنة على 3 أقساط شامل الكتب والكارنيه.

طرق دفع مصروفات معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي

وأشار المعهد إلى أنه يتم دفع القسط الأول في بداية العام الدراسي، ثم قسط مع بداية الترم الثاني، وأخيرا قسط في شهر مارس، مع قرب انتهاء العام الدراسي، ويتم دفع الرسوم الدراسية نقدا أو بالفيزا أو بالتحويل البنكي.

تخصصات معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي

يتكون المعهد من 3 شعب أو تخصصات أساسية وهي كالتالي :-

– شعبة نظم المعلومات الإدارية.

– شعبة الإدارة باللغة العربية «تعادل تجارة عربي»، وشعبة الإدارة باللغة الإنجليزية «تعادل تجارة إنجليزي».

– شعبة التسويق والتجارة الخارجية.

طريقة التقديم في المعهد العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي

ويتم التقديم في المعهد من خلال تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد، على أن يتم تقديم الأوراق المطلوبة في مقر المعهد شاملة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من شهادات.

مدة الدراسة بالمعهد العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي

يدرس الطالب بالمعهد العالي لمدة 4 سنوات، ويحصل على درجة البكالوريوس في التخصص الذي درسه ومعتمد من وزارة التعليم العالي ومعترف بالشهادة من نقابة التجاريين.