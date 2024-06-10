«ضحك وهزار».. كواليس تصوير فيلم اللعب مع العيال (فيديو)

كشفت الشركة المنتجة لفيلم اللعب مع العيال عن كواليس تصوير العمل، وذلك عن طريق تجميعها في فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليه: «اللعب في الكواليس كان أحلى جزء في اللعب مع العيال، فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية والعربية».

كواليس فيلم اللعب مع العيال

وكانت كواليس فيلم اللعب مع العيال، مليئة بالضحك، كما ظهر في الفيديو، إذ جمع محمد إمام العديد من المواقف الكوميدية مع صناع وأبطال العمل.

تفاصيل فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال، تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ علام، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية؛ فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم محمد إمام، ويزو، باسم سمرة، أسماء جلال، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.