وظائف شاغرة في شركة تطوير عقاري.. اعرف التفاصيل ورابط التقديم

كشف موقع توظيف مصر «فرصنا»، عن حاجة شركة معمار دجلة للتطوير العقاري، إلى مجموعة من الموظفين للعمل لديها في مجالات: التصميم والمبيعات العقارية، مقابل الحصول على رواتب مجزية قابلة للتفاوض.

وظائف مصمم جرفايك وصانع محتوى

تشترط الشركة لمن يريد الالتحاق بوظائف صناع المحتوى وتصميم الجرافيك، أن يكون لديه مجموعة من الشروط، وهي كالتالي:

- خبرة متوسطة من سنتين إلى 6 سنوات.

- اللغة الإنجليزية: جيد.

- السن المطلوب: من 23 إلى 40 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظائف مسؤولي مبيعات عقارية

يشترط في هذه الوظيفة:

المعرفة بالمشاريع ومواصفاتها بالتفصيل.

تحقيق الأهداف البيعية الموكلة له ورفع مستويات البيع للشركة.

تنمية قاعدة العملاء والتواصل معهم.تعريف العملاء بالمشاريع المتاحة، ومناقشة شروط البيع او شروط عقد الايجار.

تجهيز العقود والاوراق المطلوبة لإتمام البيع أو الايجار.

الرد على استفسارات العميل فيما يتعلق بمواصفات البناء، وسائل التمويل، نوع الصيانة والتصليح، والتقييميشرف على توقيع الوثائق العقارية وصرف التمويل.

يزور المشاريع المنافسة ويعد تقارير عنها بشكل دوري.

المشاركة في تنظيم برامج ترويج المبيعات والمواد في الإعلانات والصحف والكتيبات الترويجية للمشاريع

التحقق من حالة العميل المالية والائتمانية للتحديد أهلية الحصول على التمويل وذلك بالتواصل مع البنوك وشركات التمويل.

ويمكنك التقديم على أيٍ من تلك الوظائف من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنــــــــا.