وظائف شاغرة برواتب وحوافز تصل إلى 12 ألف جنيه.. إليك طريقة التقديم

تطلب إحدى شركات القطاع الخاص، موظفين للعمل لديها في مجال مبيعات السيارات، بمحافظة القاهرة، برواتب وحوافز تصل إلى 12 ألف جنيه، بشرط إجادة الحد الأدنى من اللغة الإنجليزية، وفقا لموقع توظيف مصر.

متطلبات الوظيفة

يتطلب من أجل القبول بالوظيفة مجموعة من الشروط وهي كالتالي:

موقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور.

إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى متوسط أو ضعيف.

حسن المظهر.

القدرة على الإقناع.

الوظائف متاحة للخريجين فقط.

مواعيد العمل تبدأ من 11 صباحًا وحتى 8 مساءً.

إجازة أسبوعية يوم الجمعة.

العمل بدوام كامل.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبول بالوظيفة على المميزات التالية:

يحصل المقبول بتلك الوظيفة على راتب مجزٍ يتراوح بين 5 آلاف وحتى 6 آلاف جنيه.

الحصول على عمولات تتراوح بين ألفي و6 آلاف جنيه.

يُحتسب الوقت الإضافي.

التقديم على الوظيفة

يمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنـــــــــا، ثم الضغط على تقدم للوظيفة، وإدخال البيانات المطلوبة بعد تسجيل الدخول على الموقع، إذا لم تكن مسجلا عليه من قبل.