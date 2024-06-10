اقرأ في عدد «الوطن» غدا: وداعا لـ«القطب الأوحد».. عالم جديد يتشكل 

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مباحثات «مصرية أمريكية» لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين

- «السيسي» لـ«بلينكن»: إنفاذ المساعدات ومنع توسع الصراع والمضي نحو حل الدولتين ضرورة

- «غزة ورفح»: الاحتلال يواصل قصف المدنيين.. و«الأونروا»: الدمار لا يوصف ونصف مبانى القطاع مدمرة وتخبّط وغليان في إسرائيل بعد موجة استقالات تهدد الحكومة

- الحكومة: إجازة 6 أيام بمناسبة عيد الأضحى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام

- المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى.. و«التموين» تضخ 30 ألف رأس ماشية في المجمعات الاستهلاكية

- 11 عاما على ذكرى ثورة 30 يونيو

- خالد حنفي يستعرض تاريخ الجماعة الفاشية

- تقارير الإخوان عن مرشحي الرئاسة بعد «25 يناير»

- «التنظيم» دق الأسافين بين الكيانات السياسية حتى لا يجد المجلس العسكرى سواه.. ومارس ضغوطاً لترشّح «الشاطر» مرشده الحقيقى

- المشير «طنطاوي» تحمّل الكثير من قِبل الجماعة والخارجين من رحمها.. ولولا يقظته التامة لتم اختطاف البلد كاملًا

- موسم الحج: تسكين 85% من حجاج «السياحي» بفنادق مكة والمدينة واكتمال وصول حجاج الجمعيات

«الصحة»: كشف وعلاج لـ10 آلاف حاج عبر 24 عيادة تابعة للبعثة الطبية

- خالد منتصر يكتب: صعود اليمين الأوروبى ومستقبل المهاجرين

- محمد عبدالحافظ يكتب: إنقاذ غزة يحتاج معجزة إلهية

-«حسام» يقدم تقريره عن مباراتي المنتخب.. وإشادة خاصة بـ«صلاح»

- «الداخلية» تعقد لجان «الثانوية» للنزلاء في مراكز الإصلاح

- «الأعلى للجامعات»: دراسة تحديث قواعد «التنسيق» وإلغاء اختبارات القدرات لـ«التربية النوعية»

الصفحة الثانية

- الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف «غزة ورفح الفلسطينية».. و«الأونروا»: الدمار لا يوصف ونصف مباني القطاع مدمرة

- الطائرات استهدفت بناية سكنية تضم أكثر من 20 شقة تأوي نازحين.. ورسائل تطالب سكان جنوب لبنان بإخلاء منازلهم

- تخبّط وغليان في إسرائيل بعد موجة استقالات تهدد الحكومة

- الضغط يتزايد على «نتنياهو» لقبول الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة.. ومظاهرات حول العالم لرفض السياسات الإسرائيلية

- «المشاط» لـ«رئيسة بنك التنمية الجديد»: مصر حريصة على تنويع علاقاتها مع الشركاء بآليات تمويلية مبتكرة

- «روسيف»: مركز إقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا.. وفرص كبيرة للاستثمار في البنية التحتية

- «اليمين المتطرف» يتقدم في انتخابات البرلمان الأوروبي

- «مكافحة الإدمان» يُجهز أول خطة عربية لمواجهة تعاطي المخدرات

الصفحة الثالثة

- فرحة بين الطلاب في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

- «حجازي» يشدد على المحاسبة الفورية لأي مسئول يعطل كاميرات اللجان.. ومنع خروج الطلاب قبل انتهاء الوقت المحدد.. ومحافظون يتفقدون اللجان للتأكد من عدم وجود أى معوقات

- غرفة عمليات الوزارة: وفاة طالب بهبوط حاد في الدورة الدموية داخل لجنة بالقاهرة وضبط 3 طلاب بعد تصوير أوراق الأسئلة

- «متحدث التعليم» ينفي مزاعم «جروبات الغش» حول تسريب الامتحان بمقابل مادي: محاولة بائسة للنصب والاحتيال

- اللجنة العليا للحج بوزارة السياحة: تسكين 85% من الحجاج بفنادق مكة والمدينة المنورة.. وآخر أفواج ضيوف الرحمن سيصل غدا إلى الأراضى المقدسة

- «التضامن»: اكتمال وصول 7500 حاج من الجمعيات الأهلية

-«الصحة»: كشف وعلاج لـ10 آلاف حاج بمكة والمدينة عبر 24 عيادة تابعة للبعثة الطبية

- «الإسكان»: حريصون على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بالمناطق الريفية

-«الجزار»: مطلوب الحفاظ على معدلات الأداء ونقل الخبرات للشركات في المحافظات

- «المالية»: إتاحة 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح من المزارعين

- «معيط»: الدولة تعمل على تعظيم قدراتهم لمواكبة العصر

الصفحة الرابعة

- تحدي روسيا والصين للولايات المتحدة وحلفائها يرسم ملامح نظام عالمي جديد

- وداعا لـ«القطب الأوحد» عالم جديد يتشكل

- الحرب بين «موسكو وكييف».. نقطة بداية «تعدد القطبية»

- أستاذ علوم سياسية: النظام الدولي يقوم على «المقايضات والمساومات» بين المصالح ودوائر النفوذ

الصفحة الخامسة

- الأوضاع الاقتصادية تسهم في تشكيل «النظام الجديد».. ابحث عن الصين

- «منجي»: الاقتصاد أحد العوامل الأساسية في إعادة تشكيل العالم و«التعددية» تعمل على تدشين نظام جديد قائم على الاندماج بين الدول المتقدمة والنامية.. و«سلامة»: مُحرك أي نشاط إنساني والولايات المتحدة لم تعد القوة الوحيدة عالمياً باعترافها أن الصين منافسها الأساسي

- الدول العربية.. دور متزايد في عملية تشكيل نظام متعدد

- وكيل «الشئون العربية» بـ«النواب»: نجحت في كسر جزء كبير من الهيمنة الأمريكية بالتقرب من روسيا والصين

- مدير «الدراسات العربية»: لا يوجد قطب يستطيع أن يمارس نفوذا في الكون كله

- «كمال»: مصر والسعودية تلعبان أدوارا في محيطهما أهم وأكبر من الأقطاب الكبرى

-رئيس «السياسة الدولية»: الأحادية كارثة حلت بالعالم وتتنافي مع حقوق الشعوب

الصفحة السادسة

- خالد حنفي يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية»

- التقارير السرية للإخوان عن المرشحين للرئاسة بعد 25 ينايـر

- كشفت «وثائق الإخوان» وجهة نظرهم تجاه مرشحي الرئاسة عبر خطابات ولقاءات متبادلة مع جهات أوروبية وأمريكية وآسيوية

الصفحة السابعة

- محمد عبدالحافظ يكتب: إنقاذ غزة يحتاج معجزة إلهية

- سحر الجعارة تكتب: الدكتور جيكل ومستر هايد

- د. محمود خليل يكتب: الحج على «طريق الخطر»

- بلال الدوى يكتب: شكراً يا «أنغام» على هذه الأغنية الوطنية

- أحمد عبدالظاهر يكتب: النشيد الوطنى المصرى في مواجهة الدعاوى الظلامية

الصفحة الثامنة

- خالد منتصر يكتب: صعود اليمين الأوروبي ومستقبل المهاجرين

- تاريخ الإسكندرية على 30 معلقة في سينما راديو

- «حواديت وناس ودنيا»

- «لما يجيلك كانسر.. بتستخبي».. «لميس» تبوح بالسر بعد 10 سنوات

بورق الشجر وقش الأرز.. «حسين» يعيد الحياة للكتب القديمة.. «أقدم بازار»