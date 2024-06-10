اقرأ في عدد «الوطن» غدا: وداعا لـ«القطب الأوحد».. عالم جديد يتشكل
كتب:
عمرو هلال
07:50 م | الإثنين 10 يونيو 2024
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- مباحثات «مصرية أمريكية» لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين
- «السيسي» لـ«بلينكن»: إنفاذ المساعدات ومنع توسع الصراع والمضي نحو حل الدولتين ضرورة
- «غزة ورفح»: الاحتلال يواصل قصف المدنيين.. و«الأونروا»: الدمار لا يوصف ونصف مبانى القطاع مدمرة وتخبّط وغليان في إسرائيل بعد موجة استقالات تهدد الحكومة
- الحكومة: إجازة 6 أيام بمناسبة عيد الأضحى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام
- المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى.. و«التموين» تضخ 30 ألف رأس ماشية في المجمعات الاستهلاكية
- 11 عاما على ذكرى ثورة 30 يونيو
- خالد حنفي يستعرض تاريخ الجماعة الفاشية
- تقارير الإخوان عن مرشحي الرئاسة بعد «25 يناير»
- «التنظيم» دق الأسافين بين الكيانات السياسية حتى لا يجد المجلس العسكرى سواه.. ومارس ضغوطاً لترشّح «الشاطر» مرشده الحقيقى
- المشير «طنطاوي» تحمّل الكثير من قِبل الجماعة والخارجين من رحمها.. ولولا يقظته التامة لتم اختطاف البلد كاملًا
- موسم الحج: تسكين 85% من حجاج «السياحي» بفنادق مكة والمدينة واكتمال وصول حجاج الجمعيات
«الصحة»: كشف وعلاج لـ10 آلاف حاج عبر 24 عيادة تابعة للبعثة الطبية
- خالد منتصر يكتب: صعود اليمين الأوروبى ومستقبل المهاجرين
- محمد عبدالحافظ يكتب: إنقاذ غزة يحتاج معجزة إلهية
-«حسام» يقدم تقريره عن مباراتي المنتخب.. وإشادة خاصة بـ«صلاح»
- «الداخلية» تعقد لجان «الثانوية» للنزلاء في مراكز الإصلاح
- «الأعلى للجامعات»: دراسة تحديث قواعد «التنسيق» وإلغاء اختبارات القدرات لـ«التربية النوعية»
الصفحة الثانية
- الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف «غزة ورفح الفلسطينية».. و«الأونروا»: الدمار لا يوصف ونصف مباني القطاع مدمرة
- الطائرات استهدفت بناية سكنية تضم أكثر من 20 شقة تأوي نازحين.. ورسائل تطالب سكان جنوب لبنان بإخلاء منازلهم
- تخبّط وغليان في إسرائيل بعد موجة استقالات تهدد الحكومة
- الضغط يتزايد على «نتنياهو» لقبول الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة.. ومظاهرات حول العالم لرفض السياسات الإسرائيلية
- «المشاط» لـ«رئيسة بنك التنمية الجديد»: مصر حريصة على تنويع علاقاتها مع الشركاء بآليات تمويلية مبتكرة
- «روسيف»: مركز إقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا.. وفرص كبيرة للاستثمار في البنية التحتية
- «اليمين المتطرف» يتقدم في انتخابات البرلمان الأوروبي
- «مكافحة الإدمان» يُجهز أول خطة عربية لمواجهة تعاطي المخدرات
الصفحة الثالثة
- فرحة بين الطلاب في أول أيام امتحانات الثانوية العامة
- «حجازي» يشدد على المحاسبة الفورية لأي مسئول يعطل كاميرات اللجان.. ومنع خروج الطلاب قبل انتهاء الوقت المحدد.. ومحافظون يتفقدون اللجان للتأكد من عدم وجود أى معوقات
- غرفة عمليات الوزارة: وفاة طالب بهبوط حاد في الدورة الدموية داخل لجنة بالقاهرة وضبط 3 طلاب بعد تصوير أوراق الأسئلة
- «متحدث التعليم» ينفي مزاعم «جروبات الغش» حول تسريب الامتحان بمقابل مادي: محاولة بائسة للنصب والاحتيال
- اللجنة العليا للحج بوزارة السياحة: تسكين 85% من الحجاج بفنادق مكة والمدينة المنورة.. وآخر أفواج ضيوف الرحمن سيصل غدا إلى الأراضى المقدسة
- «التضامن»: اكتمال وصول 7500 حاج من الجمعيات الأهلية
-«الصحة»: كشف وعلاج لـ10 آلاف حاج بمكة والمدينة عبر 24 عيادة تابعة للبعثة الطبية
- «الإسكان»: حريصون على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بالمناطق الريفية
-«الجزار»: مطلوب الحفاظ على معدلات الأداء ونقل الخبرات للشركات في المحافظات
- «المالية»: إتاحة 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح من المزارعين
- «معيط»: الدولة تعمل على تعظيم قدراتهم لمواكبة العصر
الصفحة الرابعة
- تحدي روسيا والصين للولايات المتحدة وحلفائها يرسم ملامح نظام عالمي جديد
- وداعا لـ«القطب الأوحد» عالم جديد يتشكل
- الحرب بين «موسكو وكييف».. نقطة بداية «تعدد القطبية»
- أستاذ علوم سياسية: النظام الدولي يقوم على «المقايضات والمساومات» بين المصالح ودوائر النفوذ
الصفحة الخامسة
- الأوضاع الاقتصادية تسهم في تشكيل «النظام الجديد».. ابحث عن الصين
- «منجي»: الاقتصاد أحد العوامل الأساسية في إعادة تشكيل العالم و«التعددية» تعمل على تدشين نظام جديد قائم على الاندماج بين الدول المتقدمة والنامية.. و«سلامة»: مُحرك أي نشاط إنساني والولايات المتحدة لم تعد القوة الوحيدة عالمياً باعترافها أن الصين منافسها الأساسي
- الدول العربية.. دور متزايد في عملية تشكيل نظام متعدد
- وكيل «الشئون العربية» بـ«النواب»: نجحت في كسر جزء كبير من الهيمنة الأمريكية بالتقرب من روسيا والصين
- مدير «الدراسات العربية»: لا يوجد قطب يستطيع أن يمارس نفوذا في الكون كله
- «كمال»: مصر والسعودية تلعبان أدوارا في محيطهما أهم وأكبر من الأقطاب الكبرى
-رئيس «السياسة الدولية»: الأحادية كارثة حلت بالعالم وتتنافي مع حقوق الشعوب
الصفحة السادسة
- خالد حنفي يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية»
- التقارير السرية للإخوان عن المرشحين للرئاسة بعد 25 ينايـر
- كشفت «وثائق الإخوان» وجهة نظرهم تجاه مرشحي الرئاسة عبر خطابات ولقاءات متبادلة مع جهات أوروبية وأمريكية وآسيوية
الصفحة السابعة
- محمد عبدالحافظ يكتب: إنقاذ غزة يحتاج معجزة إلهية
- سحر الجعارة تكتب: الدكتور جيكل ومستر هايد
- د. محمود خليل يكتب: الحج على «طريق الخطر»
- بلال الدوى يكتب: شكراً يا «أنغام» على هذه الأغنية الوطنية
- أحمد عبدالظاهر يكتب: النشيد الوطنى المصرى في مواجهة الدعاوى الظلامية
الصفحة الثامنة
- خالد منتصر يكتب: صعود اليمين الأوروبي ومستقبل المهاجرين
- تاريخ الإسكندرية على 30 معلقة في سينما راديو
- «حواديت وناس ودنيا»
- «لما يجيلك كانسر.. بتستخبي».. «لميس» تبوح بالسر بعد 10 سنوات
بورق الشجر وقش الأرز.. «حسين» يعيد الحياة للكتب القديمة.. «أقدم بازار»