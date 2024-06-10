تفاصيل اختفاء نائب رئيس مالاوي.. بدء عمليات البحث والإنقاذ

أعلن مكتب رئيس مالاوي، عن اختفاء طائرة تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما، و9 آخرين، اليوم، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

طائرة نائب الرئيس فقدت على الرادار

وأشار بيان رئاسة مالاوي، إلى أن الطائرة التابعة لقوات الدفاع في مالاوي «فقدت على الرادار»، بعد مغادرتها العاصمة ليلونجوي، صباح اليوم.

وبعد تلقيه إخطارا بالحادث، قرر رئيس مالاوي، لازاروس شاكويرا، إلغاء رحلته المقررة إلى جزر البهاما.

تنفيذ عملية بحث وإنقاذ عن نائب الرئيس

ووجه رئيس البلاد، بتنفيذ عملية بحث وإنقاذ، بعد فشل مسؤولي الطيران في الوصول إلى الاتصال بالطائرة.

وكان من المقرر أن تهبط الطائرة في مطار مزوزو الدولي، شمال البلاد، بعد الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي، لكن لم يحدث ذلك.