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البورصة تنظم يوما تدريبيا لمسؤولي بنك الاحتياطي بجمهورية مالاوي

كتب:

وليد عبد السلام
05:55 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

نظمت البورصة المصرية يوما تدريبيا لمسؤولي بنك الاحتياطي في جمهورية مالاوي «RBM» في مجال الرقابة على التداول داخل مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، يأتي هذا في إطار برنامج بناء قدرات مسؤولي البنك عن تنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في مالاوي، لتعزيز قدراتهم في مجال الرقابة على السوق والذي استضافته الهيئة العامة الرقابة المالية خلال الفترة من 9 إلى 12-أكتوبر-2023.

الجوانب الفنية والعملية للمراقبة الآلية لتداولات السوق

كما تضمن اليوم التدريبي إلقاء الضوء على بعض الجوانب الفنية والعملية للمراقبة الآلية لتداولات السوق بالبورصة، وأيضا على أعمال العديد من الإدارات الفنية مثل إدارتي الإفصاح والقيد.

تحديث وتشغيل نظام لمراقبة التداولات

ويأتي ذلك في ضوء قيام البورصة المصرية بنقل خبراتها إلى نظيرتها في مالاوي حيث إن الأخيرة بصدد تحديث وتشغيل نظام لمراقبة التداولات.

واتفق الطرفان على استمرار التواصل بينهما والعمل على بناء وتفعيل أطر تعاون مستقبلي فعال بين الجانبين.

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