خالد النبوي يروج لفيلم أهل الكهف: نحتفل الليلة بالعرض الخاص

روج الفنان خالد النبوي، عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لفيلمه الجديد «أهل الكهف»، المقرر لأن ينافس في شباك التذاكر بموسم عيد الأضحى.

ونشر خالد النبوي البوستر الدعائي للفيلم، وعلق عليه قائلا: «مع الناس الحلوة دي نحتفل الليلة بالعرض الخاص لفيلم أهل الكهف، عن قصة توفيق الحكيم، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.

أبطال فيلم الكهف

وفيلم أهل الكهف، بطولة خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل، وريم مصطفى ومحمد فراج ومحمود حميدة، وبسنت شوقي وصبري فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.