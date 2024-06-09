قبل طرحه في السينما.. 5 أسباب لمشاهدة فيلم أهل الكهف

أيام قليلة تفصل الجمهور عن عرض فيلم أهل الكهف للمخرج عمرو عرفة في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى 2024، الذي يشهد منافسة واضحة بين مجموعة مهمة من الأعمال السينمائية الضخمة؛ ليكون واحدا من أبرز المواسم السينمائية بجانب «ولاد رزق 3» للمخرج طارق العريان، و«اللعب مع العيال» للمخرج شريف عرفة بالإضافة إلى فيلم «عصابة المكس».

ويعتبر فيلم أهل الكهف من الأعمال المنتظرة لدى الجمهور خاصة بعد السنوات التي استغرقها في التنفيذ، لكونه واحد من أضخم الأعمال إنتاجيا في تاريخ السينما المصرية، وفيما يلي 5 أسباب تشجع الجمهور على مشاهدة الفيلم خلال موسم عيد الأضحى السينمائي:

- فيلم أهل الكهف مأخوذ عن مسرحية بنفس العنوان للكاتب الكبير توفيق الحكيم، بينما تولى الكاتب أيمن بهجت قمر كتابة معالجة سينمائية عن المسرحية.

- القصة المختلفة للفيلم الذي تدور أحداثه في فترة زمنية قبل الميلاد، حول 3 أشخاص يستيقظون من النوم بعد 3 قرون ليجدوا أنفسهم في فترة زمنية مختلفة تماما، وهو ما يعتبر نوعية مختلفة عن الأعمال الفنية التي تقدم عادة في السينما المصرية.

برومو الدعائي لفيلم أهل الكهف

- الإنتاج الضحم للفيلم، وهو ما يتضح بشكل كبير في الصورة المرئية للفيلم سواء بالنسبة للأزياء والأكسسورات والديكور، وتقنيات التصوير التي تعتبر على مستوى عالمي.

فريق عمل فيلم أهل الكهف

- يجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، غادة عادل بالإضافة إلى ريم مصطفى.

- يحمل الفيلم توقيع المخرج عمرو عرفة، والذي يعتبر عودته له إلى السينما بعد غياب قارب الـ 6 سنوات منذ فيلم «آخر ديك في مصر» عام 2017، والذي سبق وقد مجموعة مهمة من الأفلام منها «زهايمر»، «ابن القنصل»، «السفارة في العمارة» و«أفريكانو».