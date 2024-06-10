عزيز الشافعي يعلن عن أول تعاون مع عبدالفتاح الجريني في «الحلم الوردي»

أعلن الملحن عزيز الشافعي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن أول تعاون مع الفنان عبدالفتاح الجريني في أغنية الحلم الوردي.

ونشر الشافعي البرومو الدعائي للأغنية معلقا: «التعاون الأول بين النجم عبدالفتاح الجريني من كلمات وألحان عزيز الشافعي، أغنية الحلم الوردي، توزيع جلال الحمداوي، قريبا».

أغنية تيجي ننبسط لنانسي عجرم

احتفل الملحن عزيز الشافعي، مؤخرا عبر حسابه على «إنستجرام»، بتصدر أغنية «تيجي ننبسط» لنانسي عجرم، التريند عربيا، والوصول إلى رقم 5 عالميا.

أغنية تيجي ننبسط من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.