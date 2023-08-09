عزيز الشافعي: أغنية «تيجي ننبسط» لنانسي عجرم تريند رقم 5 عالميا و1 عربيا

احتفل الملحن عزيز الشافعي، عبر حسابه على «إنستجرام»، باعتلاء أغنية «تيجي ننبسط» لنانسي عجرم، التريند عربيا، والوصول إلى رقم 5 عالميا.

ونشر «الشافعي» البوستر الدعائي للأغنية، معلقا: «تيجي ننبسط نانسي عجرم تريند رقم 5 عالميا ورقم 1 عربيا، بعد ساعات من صدورها، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور».

أغنية «تيجي ننبسط» لنانسي عجرم

أغنية تيجي ننبسط لـ نانسي عجرم من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، والفيديو كليب من إخراج ليلى كنعان.

وأحيت الفنانة نانسي عجرم، يوم 3 أغسطس الجاري، حفلا غنائيا ضمن مهرجان العلمين، رفع شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله مجموعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والغناء.