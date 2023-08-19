4.5 ملايين مشاهدة لـ أغنية تيجي ننبسط للفنانة نانسي عجرم

تخطت أغنية تيجي ننبسط للفنانة نانسي عجرم، حاجز الـ4 ملايين و500 ألف مشاهدة عل موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وذلك منذ طرحها الأسبوع الماضي، وتصدرت بها قوائم البحث وتريند يوتيوب، وتداول كلماتها على منصات السوشيال ميديا خصوصًا وأنها تلاءم أجواء الصيف «حبيبي تيجي ننبسط.. ولو الدنيا اتكربست.. نمشي ونديها ضهرنا».

صناع أغنية تيجي ننبسط للفنانة نانسي عجرم

أغنية تيجي ننبسط للفنانة نانسي عجرم، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، جيتار أحمد رجب ومصطفى أصلان، قانون ماجد سرور، ناي أحمد خيري.

كليب الأغنية من إخراج ليلى كنعان

والفيديو كليب لأغنية تيجي ننبسط، من إخراج ليلى كنعان، التي اعتادت نانسي عجرم في التعاون معها في عدد من أغنياتها، وتميزت «تيجي ننبسط» بالتصوير في أجواء نهارية داخل إحدى الحدائق، وارتداء «نانسي» فستان باللون الأبيض لتناسب كلمات الأغنية التي تدعو للحياة والسعادة.

وسبق ونشرت نانسي عجرم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، مقطع فيديو وهي تستمع للشكل النهائي للأغنية داخل إحدى الاستديوهات وهي بصحبة الشاعر تامر حسين والموزع طارق مدكور.