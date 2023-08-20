كلمات أغنية «تيجي ننبسط» للفنانة نانسي عجرم.. «خوفك من الدنيا سيبه»

تنافس الفنانة نانسي عجرم، في موسم صيف 2023 بأغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «تيجي ننبسط»، وطرحتها الأسبوع الماضي عل موقع المشاهدات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، وتتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، وتصدرت بها تريند يوتيوب وقوائم محركات البحث.

وحققت أغنية «تيجي ننبسط» للفنانة نانسي عجرم، نحو 4 ملايين و500 ألف مشاهدة، وهى من توزيع طارق مدكور، جيتار أحمد رجب ومصطفى أصلان، قانون ماجد سرور، ناي أحمد خيري.

كليب أغنية «تيجي ننبسط» يناسب الصيف

وظهرت نانسي عجرم، خلال كليب أغنية «تيجي ننبسط»، والذي يحمل بصمات المخرجة ليلى كنعان، وهى تؤدي حركات استعراضية راقصة، مع ارتداءها فستانًا باللون الأبيض، لتناسب الأجواء الصيفية التي سيطرت على الكليب.

كلمات أغنية «تيجي ننبسط» للفنانة نانسي عجرم

وتم تداول كلمات أغنية نانسي عجرم بشكل واسع على منصات السوشيال ميديا، والتي تدعو لضرورة التفاعل مع الحياة والعيش بسعادة، ومن كلماتها:

حبيبي «تيجي ننبسط»

ولو الدنيا إتكربست

نمشي ونديها ضهرنا

بنروق واحنا لوحدنا

و الناس عادي لوهيست هيست

هات ايدك فوق كتافي

ونلف الدنيا لف لف

وتاخدلك حضن دافي

هاتلاقي قلقنا خف خف

خوفك م الدنيا سيبه

سيبه سيبه ياحبيبي وأنا اسيبه

هركنه على أي رف رف

حبيبي ما تفكنا

م الشكليات فكنا

هايقولوا يعني اتجننوا

طب مايقولوا اتجننوا

ماحدش ليه حاجة عندنا

حبيبي تيجي نفتكس

كلام حب جديد يتلمس

غنوة نقولها لبعضنا

فرحة تكون من قلبنا

رقصة جديدة بتترقص

آه ياحبيبي تترقص تترقص