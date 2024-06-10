جحيم على الأرض.. مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 18 في كمين للفصائل بغزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن عملية تفجير منزل كان يُستخدم كمعقل لقوات إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى من صفوف الاحتلال الإسرائيلي، بحسبما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

تنفيذ عملية تفجير

وفي بيان نشرته عبر تطبيق «تليجرام»، أعلنت الفصائل أن مقاتليها نفّذوا عملية تفجير لمنزل تحصنت فيه قوة إسرائيلية في مخيم الشابورة بمدينة رفح الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط قتيل وجريح من أفراد القوة.

وأضاف البيان: «عند وصول قوات الإنقاذ دكَّ مجاهدونا المنطقة المحيطة بالمنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون».

وقوع قتلى وجرحى من الاحتلال الإسرائيلي

ومن جانبه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اليوم شهدت قوات الاحتلال حادثا صعبا في قطاع غزة، فقد انهار مبنى مكون من 4-5 طوابق وفيه جنود من جيش الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أن انهيار المبنى أدى إلى مقتل 4 جنود وجرح 18 جنديا، كما أن هناك جنديين عالقين، كما أطلقت الفصائل الفلسطينية قذائف هاون على قوات الإنقاذ.