الفشل يلاحق جيش الاحتلال.. فلسطيني يتسلل لقاعدة عسكرية ويتجول بحرية.. عاجل

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، عن واقعة تدل على مدى هشاشة النظام الأمني لدولة الاحتلال الإسرائيلية، إذ تسلل فلسطيني إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية، وتجول فيها لبعض الوقت، قبل أن يُكتشف أمره.. فماذا حدث؟

فلسطيني يتجول في قاعدة عسكرية إسرائيلية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، في خبر عاجل منذ قليل، بأن رجل فلسطيني، تمكن من التسلل إلى مقر قيادة إحدى القواعد العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من الضفة الغربية.

وأضافت أن الحادث وقع في نحو الساعة 9 مساءً، عندما تمكن الفلسطيني من تسلق سياج مقر دائرة الرقابة الداخلية ليلا، وتجول داخلها بحرية لبعض الوقت، حتى اكتشف أمره 2 من جنود جيش الاحتلال، كانا في وسط دورة تدريبية ويرتديان الزي الرياضي بدون أسلحتهما الشخصية، وتعرفا على الفلسطيني بالصدفة واعتقلاه.

فشل أمني لجيش الاحتلال

بحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فأن هذه الحادثة تؤكد وجود خلل في النظام الأمني، حيث نجح الفلسطيني في تسلق السياج الحديدي والدخول إلى القاعدة، رغم وجود جنديين يحرسان الموقع ذاته، ولم يلاحظاه.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية، على لسان المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال، أنه جرى إيقاف الضباط المسؤولين عن هذا الخطأ، وسيجري تحويلهم إلى محاكمة عسكرية جدية، وسيخضعون لإجراءات تأديبية، مؤكدين أن الفلسطيني يعاني من مشاكل عقلية.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه كجزء من نتائح التحقيق في الواقعة، سيتم توسيع المنطقة العازلة، وإنشاء منطقة واد بين السياج والطريق الخارجي، وزيادة عناصر الأمن التي تحرس القاعدة العسكرية.