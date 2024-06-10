أستاذ علوم سياسية: زيارة بلينكن تأكيد أمريكي على وجود قنوات تواصل مباشرة

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، خلال الفترة الحالية، موضحا أن هذه الجولة الثامنة لبلينكن إلى المنطقة، وتأتي في توقيت له دلالاته، خاصة أنه خلال 5 أشهر هناك انتخابات أمريكية، والإدارة الأمريكية تؤكد وتقول إنها تتابع التطورات في الشرق الأوسط وتتواصل مع الشركاء.

دلالات زيارة بلينكن

وأوضح «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن زيارة أنتوني بلينكن تحمل التأكيد الأمريكي على وجود قنوات تواصل مباشرة، والدعوى لضرورة أن يكون هناك آليات للتعامل مع الأطراف كافة، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية تحاول بذل مجهودات كبيرة تجاه إسرائيل ووضع الأمور في إطارها.

وأشار إلى أن المقترح الذي تقدم به الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن حرب غزة، ووقف إطلاق النار، قوبل بتحفظات إسرائيلية محددة من خلال بعض النقاط، لافتا إلى أن هناك تطورات مهمة بعد الاستقالات التي تمت في حكومة طوارئ إسرائيل، موضحا أن الإدارة الأمريكية تريد أن تمارس ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية، وتغير شكل الوضع في إسرائيل.