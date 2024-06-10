«الشباب والرياضة» تطلق فعاليات ملتقى التربية الإيجابية للنشء بالغردقة

تطلق وزارة الشباب والرياضة فعاليات ملتقى التربية الإيجابية، بالتعاون مع مبادرة يسِّر للتأهيل الأسري والصحة النفسية بالمدينة الشبابية في الغردقة، خلال الفترة من 10 - 15 يونيو الجاري، وذلك بمشاركة 150 من النشء من محافظات الصعيد، والقاهرة والجيزة، والبحر الأحمر، وشمال سيناء.

سمات مرحلة المراهقة

وتناقش الفعاليات الذكاء العاطفي، وسمات مرحلة المراهقة، والتصدي للإدمان، إدمان المواقع الإباحية والإنترنت، التحرش الجنسي، العنف القائم على النوع الاجتماعي، زواج الأطفال، صناعة الأهداف وتحديدها واختيار التخصص، مهارة التواصل وفن الحوار، طرق الاستذكار والمذاكرة، الالتزام وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي، الدعم النفسي والحكي، آليات التفريغ النفسي وإدارة الأزمات والضغوط، والدفاع عن النفس، المسرح التفاعلي، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية الترفيهية (كورة القدم - والسلة - الطائرة).

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة ببناء الإنسان المصري خاصة في مرحلة الطفولة لما تمثل من أساس لبناء الشخصية المصرية والمجتمع المتحضر القادر على مواكبة التغيرات المجتمعية وفهم الصحيح منها والمغلوط.