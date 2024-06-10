كاتب صحفي: مخطط إسرائيل القديم يهدف لشطب القضية الفلسطينية من الخريطة

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إنه مهما حدث من تباين في وجهات النظر بين المستقيلين في الحكومة الإسرائيلية، وأقصى التطرف في إسرائيل، يظل الهدف واحد، موضحا أن لديهم مخطط قديم يهدف إلى شطب القضية الفلسطينية من الخريطة.

وأضاف «الكشكي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن «بن جوريون قال في 1919 قبل أن يكون رئيس وزراء لإسرائيل: إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، ونحن نعلم أن العالم العربي لا يقبل بهذا».

وواصل الكاتب الصحفي: «بالتالي هذه الاستقالات في الحكومة الإسرائيلية، ما هي إلا صراع على أماكن وسلطة وسياسية وتحالفات جديدة ومستقبل جديد، لكن المخطط والعقيدة والإيمان الكامل الصهيوني قائم ومستمر مهما تبدلت الأشخاص».