«الإفتاء» توضح أعمال الحج في أيام التشريق الثلاث

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أعمال الحج في ثاني وثالث ورابع أيام العيد «أيام التشريق الثلاث»، مشيرة إلى أن المبيت بمنى أيام التشريق سنة، وليس واجبا عند جماعة من الفقهاء كالحنفية، وهو قول للإمامين أحمد والشافعي.

المبيت بمنى أيام التشريق

وقالت «الإفتاء» إنه بناء على أن المبيت ليس مقصودا في نفسه، بل مشروعيته لمعنى معقول، وهو الرفق بالحاجّ؛ بجعله أقرب لمكان الرمي في غده، فهو مشروع لغيره لا لذاته، وما كان كذلك فالشأن فيه ألا يكون واجبا، وعليه فمن احتاج أن يكون بمكة ليلا أو حتى جدة فلا بأس بتقليد من لم يوجب المبيت.

رمي الجمرات

وأشارت الدار، إلى أن المطلوب فعله في أيام التشريق هو رمي الجمرات الثلاث، كل واحدة بـ7 حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، يبدأ بالأولى وهي أبعدهن عن مكة، ويقف بعد رمي الجمرة الأولى، والوسطى يدعو اللَّه مُسْتَقْبِلًا القبلة، ولا يقف بعد رمي الأخيرة، لافتة إلى أنه يجوز رمي الجمرات قبل الزوال وبعده، كما هو مذهب طائفة من السلف والخلف.