مصاريف معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم 2024 والأوراق المطلوبة

تستعد وزارة التعليم العالي لتنسيق الجامعات والمعاهد وتحديد المصروفات خلال الفترة المقبلة، ومنها الاستقرار على مصاريف معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق المقطم والأوراق المطلوبة للتقديم.

معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق

معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق، من المعاهد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويتميز بالتخصص في مجال السياحة، وتبلغ فترة الدراسة 4 سنوات داخل المعهد، ويتم التخصص من السنة الدراسية الثانية.

تنسيق معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق

يقبل المعهد الحاصلين على الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي أو ما يعادلهما، ويتم الإعلان عن التنسيق من خلال المجلس الأعلى للجامعات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويكون ترشيح الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول، ما لم يصدر قرار من وزير التعليم العالي بغير ذلك.

ويحدد وزير التعليم العالي في نهاية كل عام جامعي عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية أو غيرهم الذين يقبلون في المعهد في ضوء احتياجاته في العام الجامعي التالي من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة طبقا لنظام قبولهم.

مصاريف معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق

معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم، لم يعلن عن مصروفات العام الدراسي الجديد 2024-2025 بشكل رسمي، لكن مصروفات عن العام الماضي، كانت تقتضي بأن يسدد الطالب 7 آلاف جنيه كقيمة القسط الأول، عند تقديم الأوراق، والقسط الثانى 1215 جنيها.

شعب معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق

يتضمن المعهد 3 أقسام منها شعبة العلوم الإدارية، شعبة نظم المعلومات الإدارية، شعبة اللغات والترجمة الفورية، لدراسة كل المناهج المتعلقة بالسياحة وتعليم اللغات.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- شهادة الميلاد الأصلية، وصور من شهادة الميلاد.

- 6 صور شخصية للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- الموقف من التجنيد.