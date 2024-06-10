هتكسب شقة أو فلوس.. تفاصيل «حساب توفير الجوائز» من بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان الحكومي، فرصة الحصول على جوائز، من خلال حساب توفير للأطفال أو الشباب وبمعدل عائد تنافسي متدرج طبقا لشريحة المبلغ.

وبحسب الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، فإن حساب التوفير ذو الجوائز العادي والإلكتروني للشباب والأطفال، يتم السحب به على الجوائز كل 6 أشهر للدفتر الذي يصل رصيده إلى 100 جنيه مصري، وتتمثل الجوائز كما يلي:

جوائز حساب التوفير للأطفال والشباب

- الجائزة الأولى شقة قيمتها (200 ألف جنيه)، ويجوز صرف الجائزة نقداً.

- الجائزة الثانية مقدم وحدة سكنية، وقيمتها (100 ألف جنيه)، ويجوز صرف الجائزة نقداً.

- الجائزة الثالثة مقدم وحدة سكنية، وقيمتها (50 ألف جنيه)، ويجوز صرف الجائزة نقداً.

- المئات من الجوائز النقدية الأخرى تتراوح قيمتها بين 250 إلى 1500 جنيه مصري.

وبالنسبة للحد الأدنى لفتح الحساب 100 جنيه، ويصدر الحساب باسم الطفل أو الشاب أقل من 21 عامًا بولاية الولي أو الوصي.

ويكون للولي حرية التعامل على الحساب من خلال حساب التوفير الإلكتروني، وإتمام السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي.

ويتيح بنك التعمير والإسكان إمكانية الحصول عبر هذا الحساب على وحدة سكنية من الوحدات المتوفرة لدى البنك، ويجوز الاقتراض بضمان الحساب حتى 90% من قيمته بإجراءات ميسرة.

ويحتسب معدل عائد سنوي حسب شرائح المبلغ، اعتبارا من أول الشهر التالي للإيداع ويضاف في 31 ديسمبر من كل عام.

أسعار العائد على حساب التوفير

وبالنسبة للعائد من مبلغ ألف جنيه وحتى 10 آلاف جنيه 1.75%، ومن مبلغ 10001 جنيه إلى 100 ألف جنيه 3.25%، ومن 100001 إلى مليون جنيه يكون 4%، وأكثر من 1000001 جنيه 5%.