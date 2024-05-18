افتتاح أول جناح غرفتي عمليات بمستشفى بهية في الشيخ زايد باسم بنك التعمير والإسكان

فى إطار حرص بنك التعمير والإسكان الدائم على أن يكون عضواً مسئولاً وفعالاً فى المجتمع، وسعيه جاهداً لتعزيز ودعم قطاع الرعاية الصحية من خلال المشاركة والمساهمة فى بروتوكولات تهدف إلى تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، لخلق تأثير إيجابى ومستدام على ذلك القطاع لخدمة أكبر عدد من المستفيدين، وفى ضوء سعى مؤسسة بهية، إحدى أهم المؤسسات الرائدة فى تقديم خدمة طبية متميزة ومتكاملة، كونها الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، كمركز متكامل للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى، تم عقد بروتوكول تعاون مشترك لمدة ثلاث سنوات بين المؤسستين الرائدتين لتجهيز وإطلاق «أول جناح غرفتى عمليات بمستشفى بهية» بمدينة الشيخ زايد باسم بنك التعمير والإسكان، وذلك يوم الأربعاء 15 مايو الحالى، بهدف إجراء العمليات الجراحية لمرضى سرطان الثدى داخل مستشفى بهية دون الحاجة إلى إجرائها بمستشفيات خارجية، مما يسهم بشكل مباشر وفعّال فى تسهيل وتيسير عملية العلاج لأكثر من 3500 حالة سنوياً، مع تقديم خدمة طبية متكاملة، وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والجودة.

«غانم»: دعم قطاع الرعاية الصحية يقع على رأس أولويات البنك أثناء تنفيذ استراتيجيته لأنشطة المسئولية المجتمعية

شهد الافتتاح وتوقيع البروتوكول حسن غانم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والمهندس تامر شوقى رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، والدكتورة جيلان أحمد المدير التنفيذى لمؤسسة بهية، والسيدة ليلى سالم عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية وحفيدة السيدة بهية، وجيهان الجولى رئيس قطاع الاتصال المؤسسى والتنمية المستدامة، والأستاذة جيهان عثمان مدير الإدارة العامة للمسئولية المجتمعية ببنك التعمير والإسكان، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات بنك التعمير والإسكان ومؤسسة بهية.

الجدير بالذكر، أنه تم افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى بهية فرع الشيخ زايد فى مارس الماضى، ومن المتوقع أن تستقبل نصف مليون سيدة سنوياً لطمأنتها وتقديم الخدمة الطبية لها، وهو ما تسعى إليه «بهية» جاهدة وتسابق الزمن من أجله، وذلك لضمان حصول المرضى على أفضل رعاية طبية ممكنة. وأعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون مع مؤسسة بهية، التى تُعد واحدة من أولى المؤسسات الرائدة فى تقديم مجموعة متكاملة ومتميزة من الخدمات الطبية والإنسانية لمحاربات سرطان الثدى، مشيداً بالمجهودات المتواصلة التى تقوم بها المؤسسة لتوفير حياة أفضل لمحاربات سرطان الثدى.

وأشار «غانم» إلى أن افتتاح وإطلاق «أول جناح لغرف العمليات الجراحية» بمستشفى بهية يأتى فى إطار إيمان بنك التعمير والإسكان بأهمية دعم قطاع الرعاية الصحية، الذى يقع على رأس أولوياته أثناء تنفيذ استراتيجيته لأنشطة المسئولية المجتمعية، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة فى جميع النواحى والمجالات، منوهاً بحرص البنك على استكمال تنفيذ وتطبيق خطته الداعمة للمرأة، باعتبارها محوراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة، نظراً لدورها الحيوى والفعال فى بناء المجتمع وتقدّمه، وحرص البنك الدائم على دعم وتمكين المرأة، تماشياً مع رؤية الدولة والبنك المركزى، مشيراً إلى أن مصرفه يولى اهتماماً كبيراً للمسئولية المجتمعية ويسعى دائماً لمساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، إيماناً منه بالدور الحيوى الذى تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، منوهاً بأن المشاركة الفعّالة مع مؤسسات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح لها نتائج فعّالة لتقديم الدعم المجتمعى لأكبر عدد من المستفيدين.