تفاصيل العثور على مسحوق مشبوه في مكتب وزير صحة الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حراس الكنيست أخلوا مكتب وزير صحة الاحتلال، أوربيل بوسو، بعد أن فتح ظرفا واكتشف بداخله مسحوقا مشبوها.

الكنيست يحتفظ بالظرف

ووُضع الظرف في حاوية مخصصة مغلقة مصممة خصيصًا لمثل هذه الحالات، حيث سيتم حفظها ونقلها لمزيد من الفحص في المعهد البيولوجي.

وبعد فحص وزير صحة الاحتلال الإسرائيلي من قبل أحد المسعفين، تبين أنه لم يظهر عليه أي أعراض، وتم إغلاق مكتبه، فيما يتم استكمال التحقيق والفحص اللازمين.