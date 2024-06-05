3 مراكز من محافظة المنيا ضمن التصفيات النهائية لجائزة التميز على مستوى مصر

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن جائزة مصر للتميز الحكومي التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسهم في تكوين جهاز إداري كفء وفعال يدعم روح المنافسة ويساهم بدوره في تنمية الكوادر البشرية والسعي إلى الارتقاء بمستويات الأداء المؤسسي والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

استكمال بيانات الفائزين من سفراء التميز

وفي هذا السياق، عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعاً مع أعضاء لجنة التميز الحكومي لبحث استكمال بيانات الفائزين من سفراء التميز على مستوى مراكز وقرى المحافظة للتصعيد بالمنافسة على مستوى الجمهورية.

تصعيد 3 مراكز لتمثيل المنيا في التصفيات النهائية لجائزة التميز

وأشار نائب المحافظ، إلى أنه تم تصعيد 3 مراكز «العدوة- مطاي - مغاغة» من إجمالى 9 مراكز، و5 قرى «دلجا - أبيوها - المعصرة - بني عبيد - صفانية» من إجمالي 360 قرية، وذلك لتمثيل محافظة المنيا في التصفيات النهائية لجائزة التميز على مستوى الجمهورية.