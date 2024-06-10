أستاذ علوم سياسية: الساحة الإسرائيلية مشتعلة بشكل كبير بعد انسحاب جانتس

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن -مساء اليوم- وقرار مجلس الأمن، لا يعتقد أنه سيكون لقرار مجلس الأمن «قيمة»، أو سينفذ، رغم ترحيب حركة حماس ودول أخرى، وعدم استخدام روسيا لحق النقض «الفيتو»، لأن القرار ينقصه الكثير من القضايا، لافتا إلى أن الساحة الإسرائيلية مشتعلة بشكل كبير بعد انسحاب بيني جانتس من حكومة الطوارئ.

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «هناك كثير من القضايا الناقصة مثلا، فهو يتحدث فقط عن أسرى أو مخطوفين إسرائيليين، ولا يتحدثون عن 15 ألف فلسطيني مدنيين ومخطوفين من منازلهم، ويقبعون في سجون الاحتلال».

وأكد أهمية الشق المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، لأن الوقت بقطاع غزة من «دم»، لأهمية الوقف المستدام لإطلاق النار، وهذا سبب ترحيب حركة حماس.

وأكد أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي، ومن المهم انتظار نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي لتل أبيب، ومناقشاته مع مسؤولي إسرائيل حول تلك الخطة، وكيف سيتم تجاوزها وتبني تلك المرحلة بشكل عام.

وذكر في معرض تعليقه على تصريحات بلينكن حول ما أسماه «عقبة حماس»، رغم ترحيبها بمقترحات بايدن، أن واشنطن تستخدم طريقة «الخداع»، والدليل أنه في عملية النصيرات، كان هناك حديث واضح أن الطيران الأمريكي شارك في العملية، رغم نفي إدارة بايدن.

وأردف: الغريب أن حماس نشرت بيانا واضحا منذ اليوم الأول لحديث الرئيس الأمريكي، وحتى لو وافقت على مقترحات بايدن ومجلس الأمن، عادة التلكؤ سيأتي من إسرائيل.