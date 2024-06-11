أسباب انتشار سرطان الأمعاء بين الشباب.. احذر النظام الغذائي القاتل

سرطان الأمعاء من السرطانات شديدة الخطورة، فهو يحدث نتيجة النظام الغذائي غير الصحي، الذي يعتمد على اللحوم المصنعة وانخفاض الألياف، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير الأسباب التي جعلت سرطان الأمعاء الأكثر انتشارًا في العالم بين الشباب.

هناك العديد من الأسباب التي جعلت مرض سرطان الأمعاء الأكثر شيوعًا في العالم بين الشباب، ومنها التغييرات الغذائية والأطعمة المصنعة، إذ يعتقد الخبراء أن اتباع نظام غذائي يتكون من الوجبات السريعة واللحوم المصنعة، مثل البرجر والدجاج المقلي يعد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة به، وفقًا لما ذكره الدكتور هاني يوسف، خبير سرطان الأمعاء وجراح القولون والمستقيم في مستشفى هاربورن.

أسباب انتشار سرطان الأمعاء بين الشباب

تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والسكريات والمواد المضافة، في حين أنها منخفضة في الألياف، فيما يساهم اتباع نظام غذائي منخفض الألياف وغني بالأطعمة المصنعة، في تطور سرطان الأمعاء، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

لم تقتصر الأسباب التي تجعل سرطان الأمعاء أكثر انتشارًا في العالم على تناول الوجبات السريعة، ولكن أيضًا شملت عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، الذي يعرض الشخص للإصابة بمرض السرطان، فيما يعد الإكثار من تناول السمن من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار سرطان الأمعاء بين الشباب، بينما تتسبب الدهون الزائدة في الجسم إلى التهابات وتغيرات في مستويات الهرمونات، مما قد يعزز تطور السرطان.

أعراض سرطان الأمعاء

تشمل الأعراض المميزة لسرطان الأمعاء النزيف من مؤخرتك، والانتفاخ، وفقدان الوزن دون محاولة، وألم في البطن وتغيرات في البراز، مثل وجود براز أكثر ليونة، أو إسهال أو إمساك غير معتاد بالنسبة للشخص.