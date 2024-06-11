نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم «أهل الكهف» بطولة خالد النبوي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العرض الخاص لفيلم «أهل الكهف» بطولة خالد النبوي، والذي أُقيم داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم أهل الكهف

ومن بين أبرز النجوم الذين حرصوا على حضور العرض الخاص لفيلم «أهل الكهف» الفنانة ميمي جمال، إلهام شاهين، هالة سرحان، نهى صالح، رشوان توفيق، كريم فهمي وزوجته، تامر حسين، عزيز الشافعي، والمؤلف أيمن بهجت قمر، إلى جانب عمرو محمود ياسين ونجله محمود ياسين جونيور.

وحضر من أبطال الفيلم خالد النبوي، صبري فواز، هاجر أحمد، والمخرج عمرو عرفة، كما حرص الفنان الشاب نور النبوي على حضور العرض الخاص، لمساندة والده خالد النبوي بطل الفيلم.

فيلم «أهل الكهف» مأخوذ عن مسرحية بنفس العنوان للكاتب الكبير توفيق الحكيم، فيما قام الكاتب أيمن بهجت قمر بكتابة معالجة سينمائية للمسرحية.

والفيلم من بطولة خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل، وريم مصطفى ومحمد فراج ومحمود حميدة، وبسنت شوقي وصبري فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.