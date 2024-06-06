ماذا كان يفعل النبي محمد بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة؟ دار الإفتاء توضح

ذي الحجة من أعظم الشهور في الإسلام، وأعلنت دار الافتاء بعد رؤية الهلال أن غدا هو أول أيام شهر ذي الحجة 1445 في مصر، ولشهر ذي الحجة العديد من الفضائل والمناسبات الدينية المهمة، ويتميز بالأيام العشر الأولى منه والتي تعد من أفضل أيام السنة.

دار الافتاء توضح فضل شهر ذي الحجة

وقد أوضحت دار الافتاء المصرية بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، أن فضل الشهر الكريم يتجلى في مناسك الحج التي يؤديها المسلمون خلاله.

وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، وتشمل هذه الأيام الوقوف بعرفة، وهو الركن الأعظم من أركان الحج، والذي يغفر الله فيه ذنوب الحجاج.

ماذا كان يفعل النبي؟

وأضافت دار الإفتاء، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحرص على أداء العبادات والطاعات في هذا الشهر، ويحث أصحابه على ذلك، فكان يصوم التسعة أيام الأولى من ذي الحجة، ويكثر من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، كما كان يؤكد على أهمية يوم عرفة، فقال: «صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»، وبعدما أكدت الافتاء أن أول ذي الحجة 1445 في مصر غدا الجمعة، ينبغي على كل مسلم أن يستعد جيدا للأيام المباركة.

عيد الأضحى 2024

كما كان النبي يحرص على أداء الأضحية في عيد الأضحى، اقتداءً بالنبي إبراهيم عليه السلام، ويشجع المسلمين على ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين.

بذلك، يمثل شهر ذي الحجة فرصة عظيمة للمسلمين، لتعزيز إيمانهم وتقوى الله من خلال الأعمال الصالحة والعبادات.