دار الإفتاء تعلن موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات بعد قليل

تسعد دار الإفتاء المصرية لإعلان موعد غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك لهذا العام بعد قليل، إلى جانب توضيح رؤية الهلال بعد مغرب اليوم، وبناءً على ذلك سيتحدد يوم عرفة، الذي يُعد واحدًا من أعظم الأيام في السنة الإسلامية، ويليه عيد الأضحى المبارك.

المحكمة العليا

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان، أنه سيتم إعلان غرة شهر ذي الحجة 2024 وموعد العيد الأضحى، بعد إعلان المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عن موعد غرة شهر ذي الحجة، وبناء عليه يتحدد عيد الأضحى ووقفة عرفات.

مناسبة دينية مهمة

ويعتبر عيد الأضحى، المعروف أيضًا بـ«العيد الكبير»، مناسبة دينية مهمة يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، ويأتي العيد في العاشر من ذي الحجة، ويستمر لمدة 4 أيام، ويتخلله أداء شعائر الأضحية إحياءً لذكرى تضحية النبي إبراهيم عليه السلام، ويعتبر هذا العيد فرصة لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، إذ يجتمع المسلمون لأداء صلاة العيد في المساجد والساحات، ويتبادلون التهاني والهدايا، ويشاركون في توزيع لحوم الأضاحي على الأقارب والفقراء.

تحديد التواريخ الهجرية

كما أن دار الإفتاء تلعب دورًا حيويًا في تحديد التواريخ الهجرية المهمة، وذلك من خلال تحري رؤية الهلال والتأكد من دقة الحسابات الفلكية، لضمان توافق التوقيتات مع الشريعة الإسلامية، وينتظر المسلمون هذا الإعلان بفارغ الصبر، لما له من تأثير مباشر على ترتيباتهم الدينية والاجتماعية خلال هذه الفترة المباركة.