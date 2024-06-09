أمير طعيمة يعلن زواجه من يسرا الجديدي

أعلن الشاعر أمير طعيمة، عن زواجه من الفنانة يسرا الجديدي، وذلك عن طريق نشره عدة صور أثناء احتفالهما بحفل الزفاف، ويأتي ذلك بعد شهرين فقط من طلاقه من جيني كامل.

أمير طعيمة يعلن زواجه

ونشر أمير طعيمة، مجموعة الصور عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلا: «يوم لا يُنسى مع زوجتي الجميلة».

طليقة أمير طعيمة تنفي أنباء عودتها له

وكانت جيني كامل، طليقة أمير طعيمة نفت الأنباء المنتشرة بشأن عودتها إلى طليقها الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت «جيني»: «للأسف لن يكون هناك رجوع وعندي الأسباب وأكيد هقولها، بما لا يتعارض مع تقديري الكبير للشاعر المُحترم ووالد أبنائي أمير طعيمة، عذرًا أحتاج بضعة أيام للرد ولكم مني جزيل الشكر والمودة».