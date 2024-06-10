5 معلومات عن زوجة أمير طعيمة الجديدة.. ممثلة صاعدة وخبيرة مظهر

فاجأ الشاعر الغنائي أمير طعيمة متابعيه بإعلان خبر زفافه، بعد أشهر قليلة من انفصاله عن زوجته جيني كامل، بعد زواج دام نحو 20 عاما، وذلك بعد نشر صور زفافه خلال الساعات الماضية.

أمير طعيمة نشر صور زفافه على الممثلة التونسية يسرا الجديدي، والذي أتمه في شهر أبريل الماضي، مفضلا الإعلان عن الخبر بعد شهرين من حفل الزفاف، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، معلقا: «يوم لا ينسى، مع زوجتي الجميلة يسرا الجديدي».

لحظات قليلة وتصدر اسم زوجة أمير طعيمة الجديدة محركات البحث، لمعرفة معلومات عن يسرا الجديدي، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

معلومات عن يسرا الجديدي زوجة أمير طعيمة الجديدة

(1) من مواليد 1990، حيث تبلغ من العمر 36 عاما، بينما أتم أمير طعيمة عامه الـ50.

(2) ممثلة تونسية دخلت عالم التمثيل عام 2023 من خلال المشاركة في فيلم تونسي قصير.

(3) اتجهت بعد ذلك للدراما المصرية، إذ شاركت في العديد من الأعمال الفنية أبرزها أمام أحمد السقا وعمرو سعد.

(4) تعمل استشارية ومدربة للمظهر إلى جانب التمثيل.

(5) احتفلت بزفافها على أمير طعيمة بـ«فوتوسيشن» أمام الأهرامات.

أمير طعيمة يعلن زواجه من الممثلة التونسية يسرا الجديدي

وحرص عدد من الفنانين على تهنئة أمير طعيمة بزواجه من يسرا الجديدي، من خلال تعليقاتهم عبر حسابه على «إنستجرام» أبرزهم الفنانة درة، والمطرب عبد الفتاح الجريني.