عائد يومي بقيمة 630 جنيها من هذه الشهادة في البنك الأهلي.. اعرف التفاصيل

يوفر البنك الأهلي المصري عددًا من الشهادات الادخارية، بعوائد مرتفعة ودوريات صرف متنوعة، من بينها شهادة مدة العام ذات العائد 27% تُصرف نهاية المدة، أو 23.5% سنويًا تُصرف شهريًا، أو 23% سنويًا تُصرف يوميًا.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري، فإن شهادة مدة العام التي يطلق عليها اسم «البلاتينية»، بحد أدنى للشراء ألف جنيه.

العائد على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

ويمكن لصاحب المبلغ مليون جنيه الحصول على عائد 270 ألف جنيه في حال اختيار الـ27%، ونحو 19500 جنيه شهريًا في حال اختيار 23.5%، وتقريبًا 630 جنيهًا يوميًا في حال اختيار 23%.

الحصول على قرض بضمان الشهادة

ويتيح البنك الأهلي المصري على الشهادة البلاتينية إمكانية الحصول على قرض بضمان الشهادة، وكذلك إصدار أنواع مختلفة من البطاقات الائتمانية.

ويذكر أن العائد على الشهادة يكون ثابتًا لمدة عام، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ولا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي للشراء.