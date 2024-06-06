وديعة «الأسبوع» بعائد مرتفع من البنك الأهلي المصري.. اعرف التفاصيل

يقدم البنك الأهلي المصري بعض أنواع الودائع بمدد مختلفة ودوريات صرف متنوعة وعائد مرتفع، وبينها وديعة الأسبوع بعائد يصرف في نهاية المدة.

تفاصيل وديعة الأسبوع من البنك الأهلي

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2024 من الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، يبلغ الحد الأدنى لفتح وديعة الأسبوع 100 ألف جنيه، ويكون العائد 10.50% سنويًا يصرف نهاية المدة، ويتم احتساب نسبة الأرباح على أساس مدة الوديعة التي تبلغ أسبوع واحد، أي أنّ صاحب الـ100 ألف جنيه يحصل على نحو 219 جنيهًا أسبوعيا.

ويقدم البنك الأهلي أيضًا وديعة مدة الشهر وأقل من شهرين بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، والعائد 12% سنويًا يصرف نهاية المدة.

تفاصيل وائع البنك الأهلي المصري

ويتيح وديعة الـ3 أشهر والأقل من 6 أشهر بعائد 12.50%، ووديعة العام لأقل من عامين 13% سنويًا يصرف نهاية المدة.

وبالنسبة لوديعة الـ4 سنوات لأقل من 5 أعوام بعائد 12.50% سنويًا يصرف نهاية المدة، والـ7 سنوات فأكثر بعائد 12.25% سنويًا يصرف نهاية المدة.

ويمكن استرداد الوديعة قبل نهاية المدة بحسب القواعد والشروط المعلنة من البنك الأهلي المصري، ويمكن الاقتراض بضمان الوديعة أيضًا حسب قواعد البنك.