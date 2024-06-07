«بمبلغ 100 ألف جنيه».. اعرف أرباح أعلى شهادات البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري، العديد من الأوعية والشهادات الادخارية التي تتنوع فيما بينها من حيث مدتها والحد الأدنى لشرائها ومعدل العائد عليها، حتى تناسب مختلف الفئات من العملاء، وتعد الشهادات الادخارية أحد أهم الطرق الآمنة لتنمية رأس المال.

شهادات البنك الأهلي المصري

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، قيمة الربح الذي يحصل علية العميل شهريًا، في حال شراء أعلى شهادات البنك الأهلي المصري من حيث معدل العائد، تحت مسمي «الشهادة البلاتينية السنوية» بمبلغ 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى شروط وقواعد شراء الشهادة.

العائد علي مبلغ 100 ألف جنيه شهريًا

وفي حال قام أحد عملاء البنك الأهلي المصري، بشراء الشهادة البلاتينية السنوية بمبلغ 100 ألف جنيه، على سعر العائد الشهري 23.5%، فيمكن للعميل الحصول علي مبلغ 1958 جنيهًا شهريًا.

الشهادة البلاتينية السنوية

- الحد الأدنى لشراء تلك الشهادة 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.

- تستمر الشهادة لمدة عام واحد فقط.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- معدل العائد علي الشهادة 27% سنوي، 23.5% شهري، 23% يومي.