لو معاك 50 ألف جنيه.. كيف تربح عائدا شهريا من البنك الأهلي المصري؟

تُتيح البنوك المختلفة، ومن ضمنها البنك الأهلي المصري، العديد من الخيارات المختلفة أمام العملاء لاستثمار أموالهم بطرق آمنة والحصول على عائد مضمون، لذا تستعرض «الوطن» طرق استثمار مبلغ 50 ألف جنيه بأفضل الطرق عبر شهادات البنك الأهلي المصري.

الشهادة البلاتينية السنوية

من أبرز شهادات الإدخار المتاحة عبر البنك الأهلي المصري هي الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري، وحسبما أعلنه البنك عبر موقعه الرسمي فإن تفاصيل الشهادة كالتالي:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري.

- سعر العائد: 23.5%.

- مدة الشهادة: عام.

- دورية الحصول على العائد: شهرياً.

العائد الشهري من استثمار مبلغ 50 ألف جنيه

وفي حال شراء الشهادة البلاتينية السنوية بمبلغ قيمته 50 ألف جنيه، فإن صاحب الشهادة سوف يحصل على عائد شهري قيمته 979 جنيهاً، وهي نسبة 23.5% من إجمالي قيمة مبلغ شراء الشهادة ومقسمة على 12 شهراً «مدة الشهادة».

وتتيح الشهادة البلاتينية السنوية أيضاً الحصول على عائد 27% ولكن يتم صرف دفعة واحدة مع نهاية العام «مدة الشهادة»، وعند شرائها بملبغ 50 ألف جنيه سوف يحصل صاحب الشهادة على مبلغ دفعة واحدة قيمته 13500 مع نهاية المدة.