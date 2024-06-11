أحلام تحتفل بتخرج نجلها فاهد: «حبيبي ونور عيني»

احتفلت المطربة الإماراتية أحلام، عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتخرج نجلها فاهد.

ونشرت «أحلام» صورة لنجلها معلقة: «الحمد لله على البلوغ، ألف مبروك حبيبي ونور عيني فاهد على التخرج»، لتنهال عليها تعليقات نجوم الفن والجمهور بالتهاني لنجلها.

تعرض أحلام لكسر في اليد

كانت المطربة الإماراتية أحلام قد أعلنت منذ أيام، عن إصابتها بكسر في يدها اليسرى، بعدما ظهرت بالجبيرة خلال حفلتها الأخيرة مع الفنان عبد المجيد عبد الله، وسأل أحد المتابعين لها، عن سبب الجبيرة قائلاً: «سلامتك يا أم فهد من كل شر، وش فيها يدك؟»، فردت: «شكرًا على سؤالك، للأسف كسر الحمد لله».