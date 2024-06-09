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إصابة أحلام الشامسي بكسر في يدها اليسرى.. والجمهور: «سلامتك يا أم فهد»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:25 م | الأحد 09 يونيو 2024
أحلام

أحلام

أعلنت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، إصابتها بكسر في يدها اليسري، بعدما ظهرت بـ«الجبيرة» خلال حفلتها الأخيرة، مع الفنان عبد المجيد عبد الله.

أحلام تتعرض لكسر في يدها اليسري

وجاء إعلان «أحلام» بعدما سألها أحد المتابعين قائلا: «سلامتك يا أم فهد من كل شر وش فيها يدك؟»، لترد: «شكرًا على سؤالك، للأسف كسر الحمد لله».

ألبوم أحلام الأخير

وكانت «الشامسي»، طرحت أحدث ألبوماتها الغنائية «السيدة الأولى»، ويضم خمس أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال.

وأغنيات ألبوم «أحلام» الجديد هي: «السيدة الأولى»، «أخفي الهوى»، «يا هلا»، «أيام الصفاء»، «العطر».

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