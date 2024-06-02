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مصطفى عمار: «هنا القاهرة» جملة ساحرة للإذاعة المصرية حملت أحلام وفرحة الشعب

كتب:

عمرو هلال
11:48 م | الأحد 02 يونيو 2024
الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن

الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، أن هناك حدثا مرَّ علينا وهو ميلاد الإذاعة المصرية يوم 31 مايو، لمرور 90 عامًا من جملة «هنا القاهرة»، الجملة الساحرة العظيمة التي حملت أحلام وأمنيات وانكسار ونصر وفرحة الشعب المصري.

الإذاعة المصرية لم تغب عن نقل الحقيقة وتناول كل ما يهم المستمعين

وشدد «عمار»، خلال تقديم برنامج «بين السطور»، المُذاع عبر «أون سبورت إف إم»، على أن الإذاعة المصرية لم تغب عن نقل الحقيقة وتناول كل ما يهم المستمعين، موضحًا أن هذه الإذاعة كان ينتظرها جميع المواطنين في مصر وخارجها، وحفرت تاريخا من نور، ولم تكن بعض الكيانات والدول الموجودة حاليًا موجودة مع تأسيس الإذاعة المصرية، وهو ما يؤكد أن مصر لها الريادة وكانت الأولى في الفن والرياضة والثقافة والعلم، ومصر لها السبق وصاحبة اليد العليا.

إذاعات الشركة المتحدة تعمل على نقل الخبر للمستمع بشكل جيد وسريع

وتابع: «رحم الله كل الأجيال الأولى التي تركت هذا الانطباع الجيد عن الإذاعة المصرية، إذاعات الشركة المتحدة تعمل على نقل الخبر للمستمع بشكل جيد وسريع».

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