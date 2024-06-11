عصام السيد: ظهور الإخوان مرتبط دائما بمحاولة تغيير الهوية

قال المخرج عصام السيد، إنه لديه هواية القراءة في التاريخ إلى جانب الإخراج المسرحي، متابعًا: «كنت أقرأ عن جماعة الإخوان خصوصًا أنه كان هناك نوعًا من التعاطف مع الجماعة بشكل غريب قبل 25 يناير».

وأضاف «السيد» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، «كان هناك العديد من المثقفين وخاصة اليساريين، يقولون دول جماعة طيبين وبتوع ربنا ونعطيهم فرصة».

محاولة تغيير الهوية

وأردف: «هذه الجماعة كلما ظهرت إلى السطح ظهرت معها محاولة لتغيير الهوية، وكان هناك النموذج الباكستاني قبل تولي الإخوان الحكم، وعمل حاجات وبمجرد ظهور الإخوان على الساحة نفذوا نفس الحاجات».

وتابع: «يجي عاوز يموت الثقافة يقلل الميزانيات ويحجب بعض الأعمال، ويصعد فنون ليس لها على علاقة بالفن الحقيقي، على سبيل المثال يهتموا بالخط العربي وأشياء من هذا القبيل».

ميزانية البيت الفني للمسرح

وأردف: «لأول مرة ميزانية البيت الفني للمسرح تخلص في شهر يناير، وأصبح ليس هناك مسارح تعمل».

واختتم: «قرأت عن الجماعة للدكتور رفعت السعيد وحلمي النمنم وثروت الخروباوي، وأصبحت متوجسًا من الجماعة».