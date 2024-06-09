فريد زهران: الإخوان انكشفوا أمام الشعب بعد الوصول للحكم

أدلى فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشهادته على أداء الإخوان في الحياة البرلمانية بعد ثورة يناير 2011.

وأضاف زهران خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news: «الإخوان حصلوا على 42% من المقاعد في البرلمان، ومجموع المقاعد مع السلفيين وصلوا لـ97%، وهذا يعني أن لهم رصيدا شعبيا كبيرا، لأنهم قوى منظمة وقادرون على التمويل وإدارة المعركة الانتخابية ولديهم رصيد في الشارع».

وتابع: «التجربة أثبتت أن من هزم الإخوان هم الإخوان، لأن القوى التي كانت ضد الاخوان لم تكن بالقوة الكافية لمواجهتهم في الشارع، والذي واجه الاخوان في الشارع هو أداء الإخوان، المشكلة أنهم انكشفوا أمام الشعب بعد أن كانوا يقدمون أداء معينا لكسب رضا وتعاطف الناس، هذا الأداء لم يعد له ضرورة بعد تمكينهم، فحالة التودد التي كانت تقوم بها لم تكن موجودة بعد وصولهم للحكم».

زهران: غادرنا اجتماعا للقوى المدنية فور الحديث عن تأييد مرسي

وعن شهادته لمشهد الانتخابات الرئاسية 2012، قال: «الحزب المصري الديمقراطي في ذلك الوقت كان كبيرا من حيث العدد وكان لديه وزن كبير في الساحة السياسية والنقاش بداخله كان صاخبا في ذلك الوقت ومحتدما، ويموج بالتيارات وكان هناك اجتماع مفتوح للحزب في نقابة الصحفيين وحضر عدد لا يقل عن 1000 شخص وكان منسقا لهذا الاجتماع، ولم يعبر أحد عن تأييده لمرسي وكان هناك أشخاص مؤيدون لشفيق، والنقاش كان حادا ووحدة الحزب كانت مهددة بالانهيار، وحضرنا اجتماعا للقوى المدنية وغادرنا فور الحديث عن تأييد مرسي في الانتخابات».