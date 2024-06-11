وظائف شاغرة في مجال إدخال البيانات.. اعرف الشروط ورابط التقديم

كشفت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حاجة شركة «كوراستاتس» إلى مجموعة من الموظفين للعمل لديها في مجال إدخال البيانات، وذلك للحاصلين على جميع المؤهلات للعمل من المنزل.

متطلبات الوظيفة

ويجب فيمن يتقدم لـ الوظيفة أن يكون متوفرا فيه الشروط التالية:

• أن يكون متاحا لدى المتقدم إنترنت في البيت.

• لديه لاب توب وشاشة خارجية.

• الحد الأقصى للسن 30 عاما.

• مهتم بكرة القدم.

• إدخال وتسجيل أحداث المباريات لاستخراج الإحصائيات.

• لديه معرفة جيدة في التعامل مع الكمبيوتر.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبول في الوظيفة على المميزات التالية:

• راتب شهري.

• حوافز.

• فترة تدريب أسبوعين بعدها يتم العمل من المنزل.

• عدد ساعات العمل: 7 ساعات.

• الإجازة الأسبوعية: يوم واحد.

التقديم على الوظيفة

يمكنك التقديم على تلك الوظيفة عن طريق ملء الاستمارة من هنـــــــا، ثم أدخل البيانات المطلوبة: «الاسم ثلاثي - رقم الهاتف - السن - المنطقة السكنية - المحافظة - المؤهل الدراسي - موقف التجنيد - اختيار الوظيفة - ذكر الخبرات السابقة - ...».