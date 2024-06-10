وظائف بالخارج مقدمة من «الشباب والرياضة» برواتب تنافسية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية بالخارج في مجال الأدوية، حيث تسعى شركة فارما أوفر سيز الرائدة في صناعة الأدوية، إلى منح الفرصة للموهوبين للانضمام إلى فريقها الديناميكي بالخارج.

تفاصيل وظائف شركة فارما أوفر سيز بالخارج

وتقدم الشركة بيئة عمل ملهمة تمكن الملتحقين بها من الازدهار والابتكار والتميز وإحداث فرق في مسيرته المهنية، لذا نستعرض خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف الشباب والرياضة بشركة فارما أوفر سيز، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب الشركة شبابا للتعيين في المجالات الآتية:

- مطور سحابة SAP.

- مشرف وسائل التواصل الاجتماعي.

- مدير مشروع SAP.

- خدمة SAP العليا.

- SAP رسائل مباشرة.

- مستشار SAP DMS.

- أخصائي علاقات عامة.

- أخصائي منتجات.

- ممثل مبيعات.

- مندوب مبيعات عن بعد.

- تعويضات ومزايا الموارد البشرية «أخصائي الرواتب».

الشروط المطلوبة

تشترط الشركة أن يكون المتقدم للوظيفة متوافر فيه الشروط التالية:

- المؤهلات: شهادة البكالوريوس في مجال ذي صلة.

- مطلوب خبرة من 0-5 سنوات من الخبرة في الدور المعني.

- مستوى قوي باللغة الإنجليزية.

- الحد الأقصى للسن 39 سنة.

المزايا والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على المزايا التالية:

- مجموعة التعويضات التنافسية.

- عمل بدوام كامل مع ساعات مرنة.

- تأمين طبي خاص وشامل التأمين على الحياة وتغطية الإعاقة.

- سياسة التقاعد المالية

كيفية التقديم على وظائف شركة فارما أوفر سيز بالخارج

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه للتقديم على وظائف شركة فارما أوفر سيز يرجى ملء النموذج من الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/dwYbY5t89a

وللمزيد من الوظائف يمكن الدخول على الرابط التالي: https://tawzeefmasr.com/