التفاصيل الكاملة لأول 6 محطات بالخط الرابع للمترو.. تنفيذ بأيادٍ مصرية

كشف المهندس أحمد عبدالعزيز، المسؤول عن مشروع الخط الرابع للمترو بالهيئة القومية للأنفاق، التفاصيل الكاملة لأول 6 محطات بالمشروع، مؤكداً تقدم معدلات التنفيذ وفق المواصفات والمعايير العالمية، موضحًا أن التنفيذ يتم بأيادٍ مصرية خالصة.

وقال «عبدالعزيز» لـ«الوطن»، إن الخط الرابع يعتبر أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر.

تُقدم «الوطن» في السطور التالية، شرحاً تفصيليلاً لأول 6 محطات بالمشروع، وفق ما رواه المهندس أحمد عبدالعزيز، كالآتي:

محطة حدائق الأشجار

- تتكون المحطة من 4 مناسيب منسوب بلاطة السقف ومنسوب بلاطة التذاكر ومنسوب بلاطة اللبشة ومنسوب بلاطة الرصيف

- طول المحطة 186 متر

- عرض المحطة 34 متر

- تبلغ مساحة المحطة 6324 متر مسطح

- ارتفاع الحفر 11.5 متر

محطة حدائق الأهرام

- تتكون من 6 مناسيب وهي منسوب بلاطة سقف المحطة ومنسوب بلاطة التذاكر ومنسوب البلاطة الوسطى الأولى ومنسوب البلاطة الوسطى الثانية ومنسوب بلاطة الرصيف ومنسوب بلاطة اللبشة

- تاريخ انتهاء الأعمال المخطط لها 2026

محطة النصر

- المحطة رقم 3 على المسار وهي نفقية وتتكون من 6 BOXES للمحطة و4 BOXES للسلالم والهوايات

- تتكون من 6 مناسيب وهم منسوب بلاطة السقف ومنسوب بلاطة التذاكر ومنسوب البلاطة الوسطى الثانية ومنسوب البلاطة الوسطى الثالثة ومنسوب بلاطة اللبشة المسلحة

- تاريخ انتهاء المحطة 2026

محطة المتحف المصري الكبير

- المحطة رقم 4 على المسار

- هي نفقية تتكون من 13 BOXES منهم 10 للمحطة و3 للسلالم

- تتكون من 4 مناسيب منسوب بلاطة السقف ومنسوب بلاطة Shaft ومنسوب بلاطة التذاكر ومنسوب بلاطة اللبشة ومنسوب بلاطة الركاب

- الانتهاء منها 2026

محطة الرماية

- المحطة رقم 5 على المسار

- نفقية تتكون من 10 BOXES 6 للمحطة و4 للسلالم

- تتكون من 4 مناسيب وهي منسوب بلاطة السقف ومنسوب بلاطة الـ Shaft ومنسوب بلاطة التذاكر ومنسوب بلاطة اللبشة ومنسوب بلاطة الـ Plِatform تاريخ الانتهاء 2026

محطة الأهرامات

- محطة رقم 6 على المسار وهي نفقية تتكون من 8 BOXES منهم 4 للمحطة و4 للسلالم

- تتكون من 5 مناسيب وهي منسوب بلاطة السقف ومنسوب بلاطة التذاكر ومنسوب البلاطة الوسطى ومنسوب بلاطة الرصيف ومنسوب بلاطة اللبشة

- تاريخ الانتهاء 2026