«القومية للأنفاق» تعلن موعد الانتهاء من تنفيذ الخط الرابع للمترو

قال الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو «حي الأشجار- الفسطاط»، بلغت 81%، لافتا إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول عام 2027.

معلومات عن المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن المرحلة الأولى تمتد بطول 19 كيلومترا، تضم 16 محطة نفقية ومحطة سطحية، تمتد من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر حتى محطة الفسطاط متقاطعا مع الخط السادس للمترو ومارا بميدان الرماية وشارع الهرم، ويتقاطع مع الخط الثاني للمترو بمحطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح.

السرعة التشغيلية للخط الرابع لمترو الأنفاق

وأوضح أن الخط الرابع لمترو الأنفاق يربط بين محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، لافتا إلى أن السرعة التشغيلية تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة.