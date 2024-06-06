«الوطن» داخل أنفاق الخط الرابع للمترو.. إنجاز مصري جديد بأيادٍ وطنية

أيادٍ مصرية تشق باطن الأرض، تحجز بداخلها مشاريع ضخمة يسجلها التاريخ في صفحة إنجازات الدولة المصرية، تعمل تحت ظروف صعبة، وتحفر 30 مترا تحت الأرض لتنفيذ وتشييد مترو الخط الرابع، إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، من خلال مجموعة من المهندسين المصريين «الشبان».

المرحلة الأولى من الخط الرابع

وينقسم الخط الرابع للمترو لأكثر من مرحلة، حيث جار تنفيذ المرحلة الأولى التي تشتمل على 17 محطة في المسافة من حدائق الأشجار بأكتوبر حتى الفسطاط، وأبرز محطاته حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف المصري الكبير والرماية والأهرامات والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكور والمساحة.

«الوطن» أجرت جولة ميدانية في مواقع تنفيذ المشروع للوقوف على حجم الأعمال الإنشائية التي تتم بأيادي مهندسين مصريين من الشباب على مدار 24 ساعة، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، والتي أكدت تقدم معدلات التنفيذ والانتهاء منها بحلول 2027.

فسّر المهندس أحمد عبدالعزيز، المسؤول عن المشروع، أهمية تنفيذ الخط الرابع للمترو، قائلا لـ«الوطن»: «المشروع يخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية ويربط مدينة السادس من أكتوبر ومحافظتي القاهرة والجيزة، كما يحقق تبادل الخدمة مع الخطين الأول والثاني للمترو في محطتي الجيزة والملك الصالح».

4 شركات مصرية وطنية خالصة

وفق «عبدالعزيز» يوفر المشروع 8 آلاف فرصة عمل للشباب، وتنفذه 4 شركات مصرية وطنية خالصة، موضحا أنّ الشركات الوطنية لديها الخبرة الكافية لإنشاء المشاريع الضخمة، وفق المواصفات والمعايير العالمية.

تشتمل المرحلة الأولى من المشروع على 17 محطة منها واحدة سطحية و16 نفقية بإجمالي أطوال 19 كيلومترا، حسب المهندس محمد السعيد، مسؤول الأعمال المدنية بمحطة الأهرامات، موضحا أنّ المرحلة تبدأ من حدود مدينة السادس من أكتوبر غرب الطريق الدائري بمحطة حدائق الأشجار، مرورا بالمتحف المصري الكبير وميدان الرماية ثم محطة الأهرامات، ويمتد المسار بشارع الهرم ويحقق تبادل الخدمة مع الخطين الأول والثاني للمترو إلى أن ينتهي عند محطة الفسطاط.

بيّن «السعيد» عدة اختلافات بين الخط الرابع للمترو والخطوط الأخرى، وتتمثل في أنّ خطوط المترو الأخرى عبارة عن نفق واحد وبه خطين سكة حديد، أما الخط الرابع به نفقين وكل نفق خط سكة حديد واحد، ويمر رصيف القطار في منتصف المحطة، وعرضه 10 أمتار وطوله 170 مترا.

فسّر «السعيد» وجود نفقين للخط لتقليل التكلفة وتوفير عرض المحطة، كما أنّ شارع الهرم لم يكن بالاتساع الذي يسمح بغير ذلك، وبالتالي يتم حفر نفقين بالتوازي في المشروع.

محطة الأهرامات

داخل محطة الأهرامات رصدت «الوطن» أعمال التنفيذ الضخمة على مسافة 30 مترا تحت الأرض، وأوضح «السعيد»، أنّ محطة الأهرامات هي رقم 6 بمحطات الخط، نفقية ومساحتها 3492 مترا مسطحا وعبارة عن 3 أدوار وعمقها 30 مترا ويبلغ طولها 190 مترا، ونفذت الهيئة القومية للأنفاق حوائط خرسانية للمحطة بطول 60 مترا، وتخدم موقف مشعل وتصل المسافة بينها وبين الأهرامات إلى 100 متر.

المحطة مُقسمة إلى جزءين، الأول خاص بجسم المحطة من الداخل والثاني خاص بمداخلها ومخارجها، وفق ما رواه المهندس محمد السعيد، موضحا أنّها تشتمل على 5 مناسيب وهي منسوب الشارع وبلاطة الروف وبلاطة التذاكر والبلاطة الفنية وبلاطة الرصيف وأخيرا «اللبشة» الخرسانية، ويمكن دخولها من ناحيتين الشمالية التي تخدم اتجاه حدائق الأشجار والجنوبية للفسطاط عن طريق 2 سلم ثابت وسلم متحرك ومصعد كهربائي سعة 1000 كيلو أي 10 أفراد لكل اتجاه.