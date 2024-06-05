«القومية للأنفاق» تكشف تفاصيل الخط الرابع للمترو.. يسع 1.5 مليون راكب يوميا

كشف الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل مشروع الخط الرابع أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الذي يتم تنفيذه حاليًا، موضحا أنه يمتد في المرحلة الأولى من حي الأشجار حتى الفسطاط، ويمتد في مرحلة أخرى من 6 أكتوبر للقاهرة الجديدة ويتبادل الخدمة مع الخط السادس من الخصوص للمعادي.

تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمناطق

وأضاف رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الخط يوفر فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الوقت والجهد وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمناطق، التي يمر بها ويتبادل الخدمة مع الخط الثاني لـ المترو في محطة الجيزة والأول في الملك الصالح، لافتا إلى أن المشروع يسع 1.5 مليون راكب يوميا وهو أقصى استيعاب للخط بعد الاستكمال.

المرحلة الأولى تنتهي في الملك الصالح ومقسمة إلى أربع شركات مصرية

وأكد أن سرعته التشغيلية 80 كيلو في الساعة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تنتهي في الملك الصالح ومقسمة إلى أربع شركات مصرية وهو أول مشروع يتم تنفيذه بالشركات المصرية في حفر الأنفاق منفردة في الهيئة القومية للأنفاق: «في السابق كانت هناك شركة فرنسية هي التي تدير التخصص في الأنفاق ولكن بعد تجربة أنفاق قناة السويس والخبرة نفذت المشروعات».

وأوضح أن معدلات التنفيذ متقدمة، 2.25 مليون متر مكعب وكمية الحديد المستخدم 146 ألف طن حديد في المرحلة الأولى.